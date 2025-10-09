Иран и Русия ще си сътрудничат в областта на малките модулни реактори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран и Русия проведоха разговори относно това как да се използват предимствата на малките модулни реактори (ММР), предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Делегация, начело със, заместник-председателя по международните въпроси на руската държавна ядрена корпорация „Росатом" Николай Спаски, пристигна в Техеран вчера.

По време на срещата двете страни проведоха разговори за разширяване на сътрудничеството в областта на малките модулни реактори (ММР) и проекта за ядрена енергия „Иран-Ормуз" и блокове с мощност 1250 мегавата.

Разговорите, проведени с Мохамад Еслами, който е ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (ОАЕИ), подчертаха ускоряването на съвместните проекти, като се очаква изпълнителният директор на „Росатом" Алексей Лихачов скоро да посети Иран, за да се запознае с развитие на проекта за блокове 2 и 3 на АЕЦ „Бушер".

По-рано през септември Еслами и Алексей Лихачов обсъдиха перспективите и дневния ред за сътрудничество в областта на мирната ядрена енергия, пише БТА.