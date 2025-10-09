КМГ: Политиките за безвизов достъп стимулират входящия туризъм по време на празниците

Китай отчете значителен ръст на входящия туризъм по време на осемте почивни дни за националния празник тази година. Основен стимул се оказват улеснените визови политики и разнообразните културни прояви.

Пекин е посрещнал общо 25 милиона посетители, което е с 3,6% повече спрямо миналата година, а приходите от туризъм достигат 31,65 млрд. юана (около 4,45 млрд. щатски долара). За последните 8 дни градът е приел около 119 000 чуждестранни туристи, което е почти двойно в сравнение със същия период миналата година.

В Южен Китай провинция Гуандун също е отбелязала подем, като през международното летище „Байюн" в Гуанджоу броят на влизащите и излизащи пътници е надхвърлил 350 000 до сряда на обяд. Това е увеличение с над 13% спрямо същия период миналата година.