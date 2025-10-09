ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

КМГ: Политиките за безвизов достъп стимулират входящия туризъм по време на празниците

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китай отчете значителен ръст на входящия туризъм по време на осемте почивни дни за националния празник тази година. Основен стимул се оказват улеснените визови политики и разнообразните културни прояви.

Пекин е посрещнал общо 25 милиона посетители, което е с 3,6% повече спрямо миналата година, а приходите от туризъм достигат 31,65 млрд. юана (около 4,45 млрд. щатски долара). За последните 8 дни градът е приел около 119 000 чуждестранни туристи, което е почти двойно в сравнение със същия период миналата година.

В Южен Китай провинция Гуандун също е отбелязала подем, като през международното летище „Байюн" в Гуанджоу броят на влизащите и излизащи пътници е надхвърлил 350 000 до сряда на обяд. Това е увеличение с над 13% спрямо същия период миналата година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

