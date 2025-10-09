ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватският премиер: Продажба на дял от Адриатичес...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21464053 www.24chasa.bg

КМГ: 888 милиона пътувания в Китай по време на националния празник

КМГ

1284
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според данните на Министерство на културата и туризма, по време на осемте почивни дни в Китай по повод националния празник 1 октомври, в Китай са били регистрирани 888 милиона пътувания. Това е увеличение с 123 милиона в сравнение със седемдневната почивка през 2024 г.

Разходите за тези пътувания в страната са общо 809 милиарда юана, също увеличение с 108,2 милиарда юана в сравнение с тези през 2024 г.

През този период в страната се проведоха над 29 000 културно-туристически събития, а за стимулиране на потреблението бяха отпуснати субсидии на стойност над 480 милиона юана. Туристическите обекти предоставиха информация в реално време и повишиха ефективността на обслужването чрез интелигентни системи за управление.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)