КМГ: 888 милиона пътувания в Китай по време на националния празник

Според данните на Министерство на културата и туризма, по време на осемте почивни дни в Китай по повод националния празник 1 октомври, в Китай са били регистрирани 888 милиона пътувания. Това е увеличение с 123 милиона в сравнение със седемдневната почивка през 2024 г.

Разходите за тези пътувания в страната са общо 809 милиарда юана, също увеличение с 108,2 милиарда юана в сравнение с тези през 2024 г.

През този период в страната се проведоха над 29 000 културно-туристически събития, а за стимулиране на потреблението бяха отпуснати субсидии на стойност над 480 милиона юана. Туристическите обекти предоставиха информация в реално време и повишиха ефективността на обслужването чрез интелигентни системи за управление.