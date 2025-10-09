Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" се съгласиха да преустановят бойните действия в ивицата Газа, за да бъдат освободени всички останали заложници в замяна на пускането на свобода на голям брой палестински затворници, като приеха елементи от мирния план, предложен от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза още Тръмп в публикацията си. "Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати. Благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Палестинците посрещнаха с известна предпазливост постигнатото по-рано днес споразумение за първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа като възможен пробив към окончателния край на опустошителната война, продължаваща повече от две години.

Алаа Абд Рабо, родом от северната част на ивицата Газа, но принуден неведнъж да се премести заради боевете, нарече споразумението "дар от Бога". "Уморени сме, бяхме разселени и това е денят, в който чакахме", каза той от град Дейр ал Балах в централната част на палестинския анклав. "Искаме да се приберем у дома", заяви той.