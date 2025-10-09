Косово иска подкрепа за ЕС, за да приеме затворници от Белгия

Косово иска от Белгия подкрепа по пътя към ЕС, за да приеме белгийски затворници, съобщи белгийският министър на правосъдието Анелис Верлинден, цитирана в местни медии. Верлинден бе тази седмица на посещение в Косово и Албания, за да потърси възможности за прехвърляне там на затворници с гражданство от държави извън ЕС, осъдени в Белгия. Това предаде БТА.

По думите на министъра Косово силно се стреми към ЕС и се надява скоро да започне преговори за получаване на статут на страна, кандидат за присъединяване. През 2022 г. Косово внесе молба за членство, но страната все още не е призната от няколко държави от ЕС.

Броят на затворниците в Белгия е общо 13 000 (при 11 000 места за настаняване), като 4400 са лишените от свобода с нередовни документи за престой. Белгийските власти търсят възможност всеки чужденец без право на престой, осъден за престъпление, да бъде върнат в своята родина или да бъде изпратен в затвор извън Белгия.