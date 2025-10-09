В Гърция разбиха престъпна група за трафик и експлоатация на работници в земеделието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Престъпна група, която се е занимавала с трафик и трудова експлоатация на чужди граждани, предимно мъже от Непал, в гръцкото земеделие, е била разбита от полицията в Гърция, съобщи телевизия Скай.

Операцията срещу групата е била осъществена в сутрешните часове на 7 октомври в районите на Атика, Солун, Арголида, Беотия, Месиния, Илия и Лариса.

При акцията са били задържани 10 членове на организацията, граждани на Пакистан, сред които и ръководителите на групата.

Разследването е установило 25 случая на търговия с хора. Жертвите са били мъже от Непал, които живеели в нехигиенични и унизителни за човешкото достойнство условия.

При операцията в полицейските управления са били отведени 194 души, от които 100 са задържани за липса на редовни документи за престой в страната.

Установено е, че членовете на престъпната група са набирали предимно непалски граждани, като са използвали принуда или измама, улеснявали са незаконното им влизане в Гърция и са ги настанявали в различни региони, като са получавали облага от експлоатацията на труда им.

Водеща роля в набирането на мъжете е играела 29-годишна непалска гражданка, която е изпълнявала посредническа функция. Тя се е свръзвала със свои сънародници, които до тогава са работели законно в други балкански страни, предимно Румъния.

За да ги убеди, тя е публикувала „реклами" в социална мрежа, в които обещавала по-добри финансови условия в Гърция. Профилът ѝ е съдържал над 150 видеоклипа и е имал десетки хиляди последователи с милиони посещения, предаде БТА.