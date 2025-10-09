ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евродепутатите изискват единна реакция на ЕС срещу...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21465157 www.24chasa.bg

Пламнаха енергийни съоръжения в Русия след атаки с украински дронове (Видео)

1392
Пожар Снимка: pixabay

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потушават огъня.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази нощ системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 19 украински дрона над няколко руски области, включително 9 дрона над Волгоградска област.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на свой ред обявиха в приложението "Телеграм", че през изминалата нощ са нанесли удари по газопреработвателния завод "Коробковски" и инфраструктурата за транспортиране на суров нефт в руската Волгоградска област. Генералният щаб на украинската армия е регистрирал експлозии и пожар в газопреработвателния завод, както и в петролната станция "Ефимовка".

Украинските военни работят по оценка на мащаба на щетите, нанесени от тях на съоръженията.

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" се готви да възстанови работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-рано днес руската държавна новинарска агенция РИА Новости. Ситуацията в Запорожката АЕЦ не буди тревога от гледна точка на ядрената безопасност, уточни РИА, предаде БТА.

Пожар Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание