Пламнаха енергийни съоръжения в Русия след атаки с украински дронове (Видео)

Пожари избухнаха в енергийни съоръжения и складове за гориво в руската Волгоградска област в резултат от украинско нападение с безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. Той уточни, че в момента екипи на противопожарната служба потушават огъня.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази нощ системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 19 украински дрона над няколко руски области, включително 9 дрона над Волгоградска област.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на свой ред обявиха в приложението "Телеграм", че през изминалата нощ са нанесли удари по газопреработвателния завод "Коробковски" и инфраструктурата за транспортиране на суров нефт в руската Волгоградска област. Генералният щаб на украинската армия е регистрирал експлозии и пожар в газопреработвателния завод, както и в петролната станция "Ефимовка".

Украинските военни работят по оценка на мащаба на щетите, нанесени от тях на съоръженията.

Руската държавна корпорация за ядрена енергия "Росатом" се готви да възстанови работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-рано днес руската държавна новинарска агенция РИА Новости. Ситуацията в Запорожката АЕЦ не буди тревога от гледна точка на ядрената безопасност, уточни РИА, предаде БТА.