Русия приветства спирането на огъня в ивицата Газа

Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", но в същото време заяви, че от ключово значение ще е да се види как ще бъде прилагано то, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Израел и "Хамас" се споразумяха за първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, включващ спиране на огъня и размяна на израелски заложници, държани в Газа, за палестинци в израелски затвори. Това може да е първата стъпка към прекратяване на започналата преди две години война, която разтърси Близкия изток, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ние със сигурност подкрепяме тези усилия", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Не може да не предизвика общо задоволство фактът, че вече се установява примирие в Газа. Всички тези усилия могат да бъдат приветствани", добави той.

"Надяваме се, че всички подписи ще бъдат положени днес, а след това ще последват действия за изпълнение на постигнатите споразумения", отбеляза Песков, цитиран от агенция "Интерфакс".

Ройтерс припомня, че в понеделник руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха ситуацията в Близкия изток, включително плана на Тръмп да сложи край на конфликта в Газа.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че планът на Тръмп е "най-доброто решение, което имаме на масата".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи своите "20 точки", в които се споменава думата "държавност", каза Лавров в интервю за телевизия "Русия днес" (Russia Today). "Но всичко е формулирано доста общо. В такъв контекст, че става дума само за това, което ще остане от ивицата Газа", отбеляза той. "Западният бряг не се споменава в този контекст. Но ние сме реалисти. Разбираме, че това е най-доброто, което в момента имаме на масата", добави руският външен министър.

По думите на Лавров предложеният от американския президент план е имал най-добри шансове да бъде приет от арабските страни и да не бъде отхвърлен от Израел. "Но най-важното е, че той трябва да бъде приемлив за палестинците", подчерта руският дипломат.