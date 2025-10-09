В Косово арестуваха местен шеф на НПО за шпионаж

Косовската полиция в сътрудничество с Косовската разузнавателна агенция (AKI) е арестувала Фатмир Шехоли, директор на косовската неправителствена организация Институт за утвърждаване на междуетническите отношения, по подозрения в шпионаж, съобщи косовският вестник "Коха диторе", позовавайки се на вътрешния министър в оставка на Косово Джелял Свечля.

Свечля каза, че очаква най-сериозно отношение от държавните институции към този случай, който според него е едно от най-тежките действия, насочени срещу сигурността и конституционния ред на Република Косово, предаде БТА.

Шехоли е участвал от време на време в предавания по косовски телевизии в ролята на политически анализатор, отбелязва "Коха диторе". Той е привикван като свидетел от Специалния съд за Косово в Хага.

В публични изявления Шехоли също така е потвърждавал, че е работил в УДБА (бившата югославска служба за държавна сигурност – бел. ред.), а след войната в Косово (1998-1999 г.) – в Косовската разузнавателна служба (SHIK).

"Личности като него (Шехоли), които са имали неограничено медийно пространство в страната ни, са си сътрудничили с действащи лица, които работят и действат всеки ден, за да подкопаят нашата република и нейния прогрес. Ние оставаме ангажирани да защитаваме страната си от всички кръгове, които не се колебаят да я застрашат за своя собствена изгода. Времето на сръбските шпиони в Косово приключи. Всеки, който работи за Сърбия и против Косово, ще бъде преследван безкомпромисно и непреклонно. Републиката трябва да бъде защитавана с най-висока институционална и морална отговорност", написа той.

В прессъобщение Специалната прокуратура на Косово обяви, че Шехоли е арестуван след разследване, продължило няколко месеца, и към момента е задържан за 48 часа. Също така в момента се провеждат и претърсвания в дома на заподозрения с цел осигуряване на други веществени доказателства.