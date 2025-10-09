Писателят Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература (Видео)

Присъдиха Нобеловата награда за литература за 2025 г. на унгарския автор Ласло Краснахоркай „за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството". Това съобщават на официалния сайт на Нобеловите награди.

Ласло Краснахоркай е велик епичен писател в традицията на Централна Европа, която се простира от Кафка до Томас Бернхард и се характеризира с абсурдизъм и гротескна преувеличеност. Но той има и други таланти и поглежда към Изтока, като приема по-съзерцателен, фино калибриран тон.