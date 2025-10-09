В Египет през ноември избират парламент, той наброява 596 представители

Националната изборна администрация на Египет обяви графика за провеждане на избори за камарата на представителите на египетския парламент, съобщи в. "Ал Ахрам".

Гласуването в страната ще протече в две фази. Първият етап, който обхваща 14 египетски области, ще се проведе на 7 и 8 ноември в чужбина и на 10 и 11 ноември в страната. Вторият включва 13 области и ще се състои на 21 и 22 ноември в чужбина и на 24 и 25 ноември в страната.

Крайните резултати се очаква да бъдат обявени на 25 декември, пише БТА.

Срокът за издигане на номинации е от 8 до 15 октомври, а първоначалният списък на кандидатите ще бъде публикуван на 16 октомври. Административният съд ще разглежда жалби в рамките на три дни между 19 и 21 октомври, след което, на 23 октомври, ще бъде обявен списъкът с одобрените номинации.

Настоящата долна камара на парламента, която се състои от 596 депутати, е избрана през 2020 г. с петгодишен мандат, който приключва през януари 2026 г. Според конституцията на Египет нови избори трябва да се проведат в рамките на 60 дни преди изтичането на мандата.

От общо 596 представители 568 се избират, а президентът назначава 28 депутати. Една четвърт от местата са запазени за жени.