Вандали оскверниха гроба на френски политик

Оскверненият гроб се намира в парижкия вечен дом Снимка: 24 часа

В парижкото гробище в Баньо е бил осквернен гробът на Робер Бандентер, който предстои да бъде преместен в Пантеона за приноса си към премахването на смъртното наказание във Франция, предаде Франс прес, като се позовава на изявление на кметството.

Президентът Еманюел Макрон веднага осъди "онези, които са искали да осквернят" паметта му.

Според изявлението на кметството на гроба са били написани надписи, обидни към стремежа му за премахване на смъртното наказание и за декриминализирането на хомосексуализма, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Оскверненият гроб се намира в парижкия вечен дом

