Египетският външен министър ще участва в срещата за Газа в Париж

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати отпътува за Париж, за да участва в министерска среща, на която ще бъдат обсъдени договореностите за ивицата Газа, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт тудей". Форумът се провежда на фона на „скорошните положителни развития" в египетския курортен град Шарм ел Шейх, съобщи Министерството на външните работи в изявление.

Срещата на високо ниво ще събере външни министри и висши представители на Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания, Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Индонезия, Турция, Съединените щати и Европейския съюз (ЕС), предаде БТА.

Израел и палестинското радикално движение "Хамас" се споразумяха относно дългоочаквано прекратяване на огъня и размяна на израелски заложници и палестински затворници, съгласно първата фаза от плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за спиране на конфликта.

Тръмп заяви в сряда, че може да пътува до Египет този уикенд като част от регионална обиколка. Коментарите му дойдоха, малко след като египетският президент Абдел Фатах ас Сиси публично го покани да присъства на церемонията по подписването на споразумение за прекратяване на войната в Газа, ако преговорите бъдат успешни.