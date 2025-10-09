Хванаха двама македонци, купили скъпи айфони от България с криптовалута

Прокуратурата в Република Северна Македония повдигна обвинение на двама македонски граждани за контрабанда на скъпи мобилни телефони, на стойност около 11 300 лв., внесени от България, съобщиха от македонските митници.

На граничния пункт с България Ново Село, при извършен детайлен преглед на колата, с която пътували двамата, в багажника били открити общо пет нови „iPhone 16", от които три „iPhone 16 Pro Max", както и един употребяван „iPhone 16 Pro Max".

Случаят е предаден на отдела за разследване. Станало ясно, че айфоните били поръчани през интернет от лице в България, а за тях били платени около 5000 евро в криптовалута. Телефоните били скрити в багажника с цел да се избегне митническата проверка и плащанията към държавата в размер на около 2000 лв.

Телефоните се задържани, а против преносителите е повдигнато обвинение от прокуратурата в Струмица.