Австралия и Индия с ново споразумение за сигурност в Индо-тихоокеанския регион

Министърът на отбраната на Австралия Ричард Марлс

Министерствата на отбраната на Австралия и Индия подписаха днес ново двустранно споразумение за сигурност, което според Канбера ще поддържа стабилността в Индо-тихоокеански регион, предаде Асошиейтед прес.

Споразумението, подписано от министрите на отбраната Ричард Марлс и Раджнат Сингх, предвижда установяването на форум за съвместни преговори между щабовете, както и сътрудничество при спасяването на подводници.

„Двустранното споразумение отразява значителния ръст в нашето отбранително партньорство и споделените амбиции за бъдещето", заяви Марлс по време на подписването.

По-тесните отношения в областта на отбраната станаха очевидни през юли, когато Индия за първи път участва в многонационални военни учения в Австралия.

Индия и Австралия също така са свързани със САЩ и Япония чрез съюз, известен като „Куад". Министрите на външните работи на четирите страни се срещнаха във Вашингтон през юли и се споразумяха да разширят сътрудничеството си в областта на морската сигурност в Индо-Тихоокеанския регион.

Раджи Раджагопалан, старши сътрудник в мозъчния тръст „Австралийски институт за стратегическа политика", заяви, цитиран от АП, че посещението на Сингх в Австралия е от изключително значение както символично, така и по практическа стойност. Според него с действията си Индия се стреми да играе роля в стратегическата борба между Китай и САЩ в региона, пише БТА.

