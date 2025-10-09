ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

83 нарушения на закона за еврото установи само за ...

В Тайван обучават военнослужещи да свалят дронове

948
Дронове. Снимка: 24 часа архив

Министерството на отбраната на Тайван съобщи днес, че обучава военнослужещи да свалят дронове и активно търси нови системи за противодействие на дронове в отговор на зачестилите китайски навлизания в тайванското въздушно пространство, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Разработена е стратегия за справяне с китайските дронове чрез ранното им засичане и унищожаване при приближаване, каза ведомството.

Най-често на подобни провокации стават на малки тайвански острови, намиращи се по-близо до китайското крайбрежие, отколкото на самия остров Тайван. Китай продължава да предявява претенции, че Тайван е част от неговата територия, макар че островът фактически се управлява самостоятелно, отбелязва АП.

Говорителят на министерството Сун Лифан подчерта, че Тайван не спира усилията си да открива и внедрява ефективни системи против дронове. "Развитието на дроновете и средствата за противодействие е изключително динамично, всеки ден имаме напредък. Това е един от основните приоритети в подготовката на нашите въоръжени сили", заяви той.

Говорителят отбеляза и честите китайски военни учения, насочени към обкръжаване на острова, както и прилагането на т.нар. тактики на сивата зона - действия, които не представляват пряка въоръжена атака, но имат за цел да окажат натиск. Все по-често дроновете са ключов елемент от тези действия.

Министерството подчерта, че противодействието на дронове е сред основните му приоритети. Военнослужещите, разположени на малки острови, по-близо до китайското крайбрежие, вече тренират и нощни стрелби като част от подготовката си. Тайван обяви, че ще продължи да укрепва връзките си със САЩ - най-близкия му неофициален съюзник - на фона на нарастващото военно напрежение с Пекин, посочва АП.

Дронове.

