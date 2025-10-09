Електронната търговия в Гърция достигна 29,4 милиарда през 2024 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бойка Атанасова

Електронната търговия в Гърция отбеляза значителен растеж през 2024 г., според новия доклад за електронната търговия на Nexi Greece. Общата стойност на онлайн разходите в страната се оценява на 29,4 милиарда евро, което е впечатляващо увеличение в сравнение със 17,5 милиарда евро за 2023 год.

Ключовите сектори туризъм, потребителски стоки и обществено хранене допринасят за развитието на електронната търговия. Оформят нови навици за покупка и трансформира начина, по който функционират фирмите.

Туризмът запазва водеща роля, като онлайн резервациите възлизат на 9,1 милиарда евро. 29% от гръцките интернет потребители са направили онлайн хотелските си резервации, докато 26% са закупили самолетни билети онлайн.

Бързината и прозрачността на онлайн резервациите засилват прехода на потребителите към дигитални туристически услуги.

При потребителските стоки 50% от анкетираните избират да купуват дрехи онлайн, 37% - фармацевтични артикули и 23% - електрически уреди.

Тези цифри потвърждават, че електронната търговия вече е ключов канал за ежедневно потребление, предлагащ разнообразие от възможности за избор.

В сектора на кетъринга 45% от потребителите поръчват храна онлайн поне веднъж месечно, като този навик оформя нови стандарти за обслужване чрез приложения и платформи.

Nexi Greece подкрепя бизнеса с решения като платформата Nexi XPay, която предлага гъвкавост, сигурност и функции като съхранение на карта в портфейл, плащане с едно кликване и поддръжка за повтарящи се плащания.

Изследването на Nexi включва данни от единадесет европейски пазара, включително Гърция, и се основава на отговори от 2604 интернет потребители на възраст от 18 до 79 години, като подробно се записват навиците за покупка и моделите на дигитално потребление на гръцката общественост.