Доклад: Броят и богатството на милиардерите в ЕС продължават да растат

Милиардерите в Европейския съюз (ЕС) стават все по-многобройни и по-богати, показват данни на международната организация за спешна помощ и развитие "Оксфам" (Oxfam), цитирани от ДПА - А Еф Екс.

Според доклада богатството на милиардерите в ЕС се е увеличило с 405 млрд. евро през първата половина на 2025 година. През март в блока са живели 487 милиардери - с 39 повече от година по-рано. Средно на всеки девет дни в Европейския съюз се появява по един нов свръхбогат човек.

"Най-богатите 3600 души в ЕС притежават толкова богатство, колкото най-бедните 181 млн. европейци – приблизително колкото е населението на Германия, Италия и Испания взети заедно", посочва "Оксфам".

Анализът се основава на данни на списание "Форбс" за личното богатство на милиардерите и информация от Световната база данни за неравенството.

В глобален план през 2025 г. милиардерите са 2769, като само през миналата година към тях са се прибавили 204 нови. За същия период броят на хората, живеещи под линията на бедност, остава непроменен, а броят на гладуващите се увеличава, се казва още в доклада, цитиран от БТА.

Според "Оксфам" Германия е на четвърто място в света по брой милиардери – след САЩ, Китай и Индия. През миналата година техният брой се е увеличил с девет до 130 души, а общото им богатство е достигнало 625,4 млрд. долара.

Организацията изчислява, че германските милиардери се облагодетелстват значително повече от наследства в сравнение със средното световно равнище – 71 на сто от тяхното богатство идва от наследяване, спрямо 36 на сто средно в глобален мащаб.

"Оксфам" предупреждава, че при сегашните темпове до края на следващото десетилетие в света може да има петима доларови трилионери. Миналата година общото богатство на милиардерите е нараснало от 13 на 15 трилиона долара – три пъти по-бързо в сравнение с предходната година.

В заключение организацията призовава за по-високо данъчно облагане на свръхбогатите. "ЕС трябва да приеме общ план за данъчно облагане на свръхбогатите, а отделните страни не бива да чакат – те могат да действат незабавно, като увеличат данъците върху доходите и богатството на най-богатите граждани", заяви Киара Путатуро, данъчен експерт по въпросите за ЕС в "Оксфам".