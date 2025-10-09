Путин е разказал подробности за сваления от руската ПВО азербайджански пътнически самолет

Руският президент Владимир Путин е дал подробности на азербайджанския си колета Илхам Алиев как две руски зенитни ракети са се взривили до самолета на Азербайджанските авиолинии миналата година, след като украински самолети са навлезли в руското въздушно пространство, като е обещал компенсации за засегнатите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Днес президентът Путин се срещна с Алиев в правителствената резиденция „Кохи Сомон“ в Душанбе, където се провежда среща на ОНД. Последната тяхна двустранна среща се проведе през октомври 2024 г., припомни ТАСС.

Днешни видеоклипове показват как Путин и Алиев се поздравяват и усмихват преди двустранната си среща, на която Путин засегна и самолетната катастрофа. Миналата година Путин отправи необичайно публично извинение на Алиев за това, което Кремъл нарече „трагичен инцидент“ над Русия, при който самолетът катастрофира, след като руската противовъздушна отбрана беше задействана, за да прехване украински дронове.

„Разбира се, всичко, което се изисква в подобни трагични случаи, ще бъде направено от руската страна по отношение на обезщетението и ще бъде дадена правна оценка на цялата официална материя“, заяви Путин на Алиев. „Това е наше задължение. Повтарям… ще дадем обективна оценка на всичко, което се е случило и да разкрием истинските причини“, допълни той.

Путин е разказал на Алиев, че двете руски зенитни ракети са се взривили на няколко метра от самолета, след като украинските дронове навлезли в руското въздушно пространство.

Полет J2-8243, пътуващ от Баку за чеченската столица Грозни, се разби на 25 декември близо до Актау в Казахстан, след като се отклони от Южна Русия, където беше съобщено, че украински безпилотни самолети атакуват няколко цели. Тридесет и осем души загинаха. Алиев тогава публично разкритикува първоначалната реакция на Москва, която според него е имала за цел да прикрие причината за инцидента.