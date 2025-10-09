ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Няма основания за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ

Ядрен реактор СНИМКА: Пиксабей

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

По думите му подобна стъпка не би могла дори да се обмисли, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване.

В момента атомната централа работи с резервни генератори, след като електропровод беше прекъснат по време на сражения. 

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" заяви по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата.

