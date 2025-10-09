Русия: Няма основания за възобновяване на работата на Запорожката АЕЦ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че към момента няма основания за възобновяване на работата на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му подобна стъпка не би могла дори да се обмисли, докато не бъде осигурен външен източник на електроснабдяване.

В момента атомната централа работи с резервни генератори, след като електропровод беше прекъснат по време на сражения.

Руската държавна ядрена корпорация "Росатом" заяви по-рано днес, че се подготвя за евентуално рестартиране на централата.