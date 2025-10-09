Агенцията на ООН за палестинските бежанци: Имаме достатъчно храна за цяла Газа за три месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA) днес приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ и заяви, че изпитва „голямо облекчение“ и е готова да изпрати спешно необходимата храна в ивицата Газа, предаде Франс прес.

„UNRWA разполага с храна, лекарства и други продукти от първа необходимост за Газа. Имаме достатъчно, за да изхранваме цялото население през следващите три месеца“, написа в „Екс“ генералният директор на агенцията Филип Лазарини.

Около 170 000 тона помощи са подготвени и чакат да бъдат доставени в ивицата Газа, заяви в Женева говорител на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA), цитиран от ДПА и БТА.

Веднага щом израелските власти, които контролират достъпа до военната зона, дадат зелена светлина, тези помощи може да бъдат предоставени на хората, които се нуждаят от тях, каза той. Помощите включват храна, лекарства, палатки и други продукти от първа необходимост, добави той.

По-рано тази седмица OCHA заяви, че израелските власти все още не са одобрили или са блокирали общо 45% от нейните доставки с хуманитарни помощи от началото на войната през октомври 2023 година.

За да може да предостави помощ на цивилното население OCHA се нуждае от отворени гранични пунктове, гаранции, че хуманитарните работници и нуждаещите се ще могат да се придвижват в безопасност, визи за чуждестранните служители и неограничен достъп за хуманитарните помощи, посочи говорителят.

Той също така каза, че частният сектор в ивицата Газа трябва да бъде съживен колкото се може по-скоро.

Израел и „Хамас“ вчера постигнаха споразумение за първата фаза на мирния мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според „Хамас“ освен връщането на заложниците и освобождаването на палестински затворници планът предвижда прекратяване на войната, изтегляне на Израел от ивицата Газа и допускане на хуманитарна помощ в блокираната територия.