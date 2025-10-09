Важно за шофьорите: Гърция спира издаването на касови бележки на пунктовете за пътни такси

Независимата агенция за публични приходи в Гърция премахва задължителното отпечатване на касови бележки на пунктовете за събиране на пътни такси, съобщи електронното издание "ЕлефтеросТипос". Целта е намаляване на употребата на хартия, опазване на околната среда и ускоряване на преминаването през пунктовете за събиране на пътни такси.

В писмо на шефа на Гръцката пътна администрация се пояснява, че когато частни лица преминават през затворени магистрали или мостове със система за събиране на пътни такси, отпечатването на сервизната бележка вече не е задължително. Квитанцията се издава по обичайния начин, но не се отпечатва, ако водачът реши да го направи, след като е бил предварително уведомен за това.

Този регламент предлага решение на хроничен екологичен проблем, с който всички граждани са запознати по гръцките пътища – отказът от шофьорите на разпечатани касови бележки на пътя, веднага след преминаване през пункта за събиране на пътни такси.

Това ще има и пряко положително въздействие върху шофьорите, тъй като се очаква значително да намали времето, прекарано в пресичане и чакане на пътни пунктове, особено в периоди на засилен трафик, като по този начин допринесе за разтоварване на пътната мрежа.