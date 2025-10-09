Украйна нареди евакуация на семейства с деца в някои квартали на Краматорск

Украинските власти наредиха днес евакуация на семейства с деца, които живеят в някои квартали на Краматорск - последния голям град в Донбас, който е под контрола на Украйна и който е разположен на около 20 км от фронтовата линия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Краматорск редовно става обект на руски удари.

"Заради влошаващата се ситуация в сферата на сигурността в някои квартали на Краматорск е наредена задължителна евакуация на семействата с деца", се казва в изявления на общинския съвет в комуникационното приложение "Телеграм".