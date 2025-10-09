ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години пе...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21466857 www.24chasa.bg

Маруан Баргути няма да бъде част от размяната на израелски за палестински затворници

1388
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Израел няма намерение да освобождава известния палестински лидер Маруан Баргути като част от споразумението с „Хамас“ за освобождаване на израелски заложници в Газа в замяна за палестински затворници, заяви днес говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Към момента мога да ви кажа, че той няма да бъде част от тази размяна“, уточни пред репортери говорителят Шош Бедросян.

Израел и „Хамас“ се споразумяха по време на непреки разговори, че 48 заложници, държани в Газа, ще бъдат освободени в замяна за около 2000 палестински затворници в Израел.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)