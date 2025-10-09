Маруан Баргути няма да бъде част от размяната на израелски за палестински затворници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел няма намерение да освобождава известния палестински лидер Маруан Баргути като част от споразумението с „Хамас“ за освобождаване на израелски заложници в Газа в замяна за палестински затворници, заяви днес говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Към момента мога да ви кажа, че той няма да бъде част от тази размяна“, уточни пред репортери говорителят Шош Бедросян.

Израел и „Хамас“ се споразумяха по време на непреки разговори, че 48 заложници, държани в Газа, ще бъдат освободени в замяна за около 2000 палестински затворници в Израел.