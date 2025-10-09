Гутериш след сделката Израел - "Хамас": ООН е в готовност да действа в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства постигнатото споразумение между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа и за освобождаване на израелските заложници, държани от ислямистите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Гутериш заяви, че организацията е в готовност да окаже помощ, допълни световната агенция.

"Организацията на обединените нации е в готовност да осигури пълната си подкрепа. Ние и нашите партньори сме готови да действаме - веднага", заяви Гутериш в ООН.

Той настоя за пълен и траен достъп на хуманитарните работници до ивицата Газа.

Войната в анклава започна на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия, при което по данни на Израел са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации, отбелязва Ройтерс.