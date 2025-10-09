Папа Лъв XIV: Викът на бедните предизвиква всички нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV публикува първия си официален догматичен документ, Апостолическото насърчение „Dilexi te“ (Той те обичаше) е широкообхватен призив за справяне с бедността във всичките ѝ форми, който се основава на проект, започнат от предишния папа Франциск, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

„Убеден съм, че приоритетният избор за бедните генерира изключително обновление както в Църквата, така и в обществото, когато сме способни да се освободим от егоцентризма и сме способни да се вслушаме в техния вик“, пише в преамбюла на документа.

Насърчението разглежда всички форми на бедност - от икономическата до образователната, от болните до затворниците, обхващайки всички най-уязвими групи в обществото.

В документа, казва Лъв XIV, викът на бедните ни предизвиква всички и подчертава, че отговорите остават недостатъчни, с твърде много неравенства.

„Тежкото положение на бедните представлява вик, който през цялата човешка история непрекъснато предизвиква нашия живот, нашите общества, нашите политически и икономически системи и не на последно място Църквата“, заявява понтификът.

„Върху изстрадалите лица на бедните откриваме отпечатано страданието на невинните и следователно самото страдание на Христос“, посочва Лъв XIV в „Dilexi te“.

Папата подчертава, че бедността е разнообразна - материална, морална и културна.

Ангажиментът към бедните остава недостатъчен, политическите критерии са белязани от многобройни неравенства и следователно към старите форми на бедност се добавят нови, понякога по-фини и опасни, се казва още в документа на главата на Римокатолическата църква.