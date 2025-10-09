ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасяват "Къщата с ягодите" в София след години пе...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21467299 www.24chasa.bg

След примирието: Доналд Тръмп пристига в Израел на 12 октомври

960
Среща на Тръмп и Нетаняху. Снимка: Twitter/@VividProwess

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Израел на 12 октомври след временното примирие с "Хамас", предаде АФП.

След почти две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка "Хамас", държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа.

Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Тръмп потвърди, че Израел и "Хамас" са се съгласили за първата фаза на предложения от неговата администрация план за мир, който цели освобождаване на всички заложници и оттегляне на израелските войски до договорената линия.

Американският президент първи съобщи за пробива и разговаря по телефона с част от семействата на заложниците.

"Това означава, че всички заложници ще бъдат освободени съвсем скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия — първата решителна стъпка към силен, траен и вечен мир", коментира той по-рано.

Среща на Тръмп и Нетаняху. Снимка: Twitter/@VividProwess

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)