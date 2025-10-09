Зеленски: Тръмп да получи Нобелова награда за мир, ако постигне спиране на огъня в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски смята, че ако президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на света и преди всичко на украинския народ шанс за прекратяване на огъня в Украйна, то тогава той трябва да бъде номиниран за Нобеловата награда за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. „Ние ще го номинираме от името на Украйна“, увери Зеленски.

Украйна иска да получи от САЩ ракети „Томахок“, за които се смята, че биха могли да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят да седне на масата за преговори. Тръмп на няколко пъти изрази разочарование от руския президент Владимир Путин и заяви, че е отворен към идеята да предостави такива ракети на Украйна.

Самият Тръмп вече на няколко пъти заяви, че заслужава Нобеловата награда за мир, която е дадена на четирима негови предшественици. Тръмп изтъква като аргумент това, че трябва да му се присъди Нобела за мир, това, че е сложил край на много конфликти по света през настоящата година.

На 29 септември Тръмп предложи и план в 20 точки за прекратяване на конфликта в Газа. Снощи по този план беше постигнат осезаем напредък по време на преговорите, водени в Кайро. Днес и израелците и палестинците се радват на този напредък, за който се очаква да доведе до прекратяване на огъня в анклава и до освобождаване на израелските заложници оттам в замяна на палестински затворници, намиращи се в израелски затвори.

Миналата седмица група украински депутати внесоха предложение Тръмп да бъде официално номиниран от Украйна за Нобеловата награда за мир. Парламентаристите казаха, че това ще бъде засвидетелстване от критично важно значение на лоялност към един стратегически партньор на Украйна, припомня Ройтерс.

Номинациите за Нобеловата награда за мир се правят до 31 януари. Наградата се връчва от Норвежкия нобелов комитет, който също номинира кандидати. Списъкът с номинираните се пази в тайна 50 години, но политици, държавници или организации, които са номинирали някого, могат да го оповестят открито.

Във вторник и президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Тръмп заслужава Нобелова награда за мир, ако успее да убеди Китай да се откаже от използването на сила срещу острова, припомня Ройтерс.

Досега предложения за номиниране на Тръмп дойдоха и от арменски и азербайджански представители, както и от камбоджански и от пакистански представители.