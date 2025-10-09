ЕС и Съветът на Европа с общо изявление за Деня за борба срещу смъртното наказание

Европейският съюз и Съветът на Европа отново изразяват решителното си и категорично противопоставяне на смъртното наказание, във всички случаи и при всички обстоятелства, се казва в изявление на пресслужбата на Съвета на Европа, адресирано до медиите във връзка с утрешния Европейски и световен ден за борба срещу смъртното наказание.

Повече от две трети от страните са се отказали от смъртното наказание юридически или на практика. Приветстваме отменянето на смъртното наказание в Зимбабве миналата година и ратифицирането на втория незадължителен протокол към Международния пакт за гражданските и политическите права от Замбия и Кот д'Ивоар. Същата година рекорден брой от 130 страни гласуваха в подкрепа на резолюцията на Общото събрание на ООН за мораториум върху прилагането на смъртното наказание.

Въпреки тази растяща световна тенденция към отмяна, смъртното наказание продължава да бъде прилагано в определен брой страни. Пет страни продължиха да извършват най-много екзекуции миналата година, като сред тях са Китай, Иран, Саудитска Арабия, Ирак и Йемен. Беларус е единствената страна в Европа, в която още има смъртно наказание. Екзекуциите продължават и в САЩ.

Призоваваме страните, които продължават да прилагат смъртната присъда, да въведат юридически мораториум като първа стъпка към цялостната отмяна.

Поддръжниците на смъртното наказание често обосновават позицията си с превенцията. Въпреки това изследванията константно показват, че в страните, които прилагат смъртното наказание, нивото на престъпност не е станало по-ниско от това в страните, в които не се прилага. Смъртната присъда прави съдебните грешки необратими и всякакво поправяне и социална реабилитация стават невъзможни, пише БТА.

Съветът на Европа и Европейският съюз продължават да се борят срещу изказванията в подкрепа на възобновяване на смъртното наказание, включително в Европа, и насърчават открит и демократичен дебат с оглед пълната отмяна навсякъде по света. От тази гледна точка, приветстваме организирането на Регионалния конгрес срещу смъртното наказание в Япония през ноември 2025 година и на Световния конгрес срещу смъртното наказание във Франция догодина. Тези събития показват важната и движеща роля на гражданското общество в насърчаването на свят без смъртно наказание.

Смъртното наказание, включително и процесът, който води до екзекуция, е нечовешко и унизително третиране и наказание, което е крайно потъпкване на човешкото достойнство. ЕС и Съветът на Европа призовават за неговото отменяне.