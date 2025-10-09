ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Дайте Нобеловата награда за мир на Тръмп, той я заслужава

Среща на Тръмп и Нетаняху. Снимка: Twitter/@VividProwess

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви днес, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир - няколко часа след като американският президент обяви споразумението за слагане на край на войната в ивицата Газа и за размяна на израелски заложници за палестински затворници, предаде Франс прес.

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер в социалната платформа "Екс"

По-рано днес израелският президент Ицхак Херцог похвали американския си колега за ролята му при договарянето на споразумението между Израел и палестинската групировка "Хамас" за прекратяване на войната в Газа, предаде ДПА и БТА.

"Няма съмнение, че (Тръмп) заслужава Нобел за мир", написа Херцог в социалната мрежа "Екс" и определи споразумението като "възможност за излекуване на раните и... нов хоризонт на надежда за региона".

Снощи Тръмп обяви, че непреките преговори в Египет са довели до пробив. Според първата фаза от мирния план на САЩ всички заложници в Газа ще бъдат освободени, а израелските сили ще се изтеглят на предварително договорени позиции. "Хамас" потвърди участието си в споразумението.

В реч пред Общото събрание на ООН Тръмп наскоро каза, че откакто е встъпил в длъжност за втория си мандат, вече има на сметката си няколко прекратени войни и затова следва да получи подобаващо признание във вид на Нобелова награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви тазгодишния носител на отличието утре.

