Еврокомисарят по земеделието Кристоф Хансен ще се срещне с Желязков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 10 октомври (петък) комисарят за селското стопанство и храните Кристоф Хансен ще бъде на първото си посещение в България.

Той ще се срещне с министър-председателя Росен Желязков и министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

В 10:00 ч. те ще открият заедно реконструиран напоителен канал в област Хасково по проект, съфинансиран от бюджета на Европейския съюз по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. След церемонията на място тримата ще дадат изявления за медиите.

В програмата на комисар Хансен е предвидена и среща с представители на националните институции, земеделски производители и заинтересовани страни от селскостопанския сектор, с които той ще обсъди бъдещата Обща селскостопанска политика на ЕС и предизвикателствата на местно ниво с цел намиране на ефективни решения.