Иран приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа

войник СНИМКА: Pixabay

Иран приветства споразумението за прекратяване на огъня в Газа между палестинското движение "Хамас" и Израел, съобщиха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Иран винаги е подкрепял всякакви действия и инициативи, насочени към прекратяване на геноцидната война, изтегляне на окупационните сили, доставяне на хуманитарна помощ, освобождаване на палестинските затворници и реализиране на основните права на палестинския народ", каза в изявление иранското Министерство на външните работи.

Иран призова международната общност да попречи на Израел да нарушава задълженията си в Газа.

