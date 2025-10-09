Хутите приветстваха споразумението между Израел и "Хамас"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути приветстваха споразумението между Израел и палестинското движение "Хамас" за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложниците, съобщи ДПА.

От началото на конфликта в Газа през октомври 2023 г. хутите редовно атакуват Израел с ракети и дронове, представяйки нападенията като подкрепа за палестинците.

Членът на политическото бюро на хутите Мохамед ал Фрах изрази подкрепата на бунтовническата група за споразумението, предаде БТА.

"Потвърждаваме подкрепата си за всички усилия, насочени към облекчаване на страданията на палестинския народ, прекратяване на агресията, прекъсване на обсадата и гарантиране на освобождаването на палестинските затворници в Израел", каза той.

"Макар да приветстваме това развитие, се надяваме, че то ще допринесе за укрепване на единството на палестинските редици и непоколебимостта на съпротивата, както и за отваряне на политически и хуманитарни хоризонти, които да запазят достойнството на палестинския народ", добави Фрах.