ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хърватският премиер: Продажба на дял от Адриатичес...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21467735 www.24chasa.bg

Кая Калас: ЕС е готов за обсъждания как да допринесе за мира в Газа

1040
Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Европейският съюз е готов за обсъждания как да допринесе за мира в Газа, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас преди конференция в Париж, посветена на бъдещето на палестинския анклав, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха днес споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа и за освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници в замяна на палестински затворници, които са в израелски затвори.

"Това е най-добрият шанс, с който разполагаме", изтъкна Кая Калас.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)