Кая Калас: ЕС е готов за обсъждания как да допринесе за мира в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз е готов за обсъждания как да допринесе за мира в Газа, заяви днес ръководителката на европейската дипломация Кая Калас преди конференция в Париж, посветена на бъдещето на палестинския анклав, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха днес споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа и за освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници в замяна на палестински затворници, които са в израелски затвори.

"Това е най-добрият шанс, с който разполагаме", изтъкна Кая Калас.