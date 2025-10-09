Мелони: Постигнатото споразумение за Газа е изключителна новина, благодаря на Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“ е изключителна новина и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, че той е предложил този план, предаде АНСА, цитирана от БТА.

"Споразумението, постигнато в Египет за прилагане на първата фаза от плана за мир на Тръмп е изключителна новина, която проправя пътя към прекратяване на огъня в Газа, освобождаването на заложниците и изтеглянето на израелските сили съгласно договорените линии“, заяви Мелони.

"Бих искала да благодаря на президента Тръмп за неговото неуморно преследване на целта за край на войната в Газа и на посредниците – Египет, Катар и Турция – за техните усилия, които бяха от критично значение за положителния резултат, който беше постигнат“, заяви Мелони. "Сега призовавам всички страни да спазва напълно мерките и да работят за бързото прилагане на следващите стъпки, предвидени в плана за мир“.

Мелони подчерта, че „Хамас“ не може да има никаква бъдеща роля в Газа и че Палестинската автономна власт на Западния бряг трябва да се реформира.

„На този етап се говори за примирие, освобождаване на заложниците, което беше основно условие за започването на мирния процес, и, от друга страна, за първоначално изтегляне на израелските сили от Газа“, заяви тя пред „РАИ“.

„След това остава цялата тема за разоръжаването на „Хамас“, за гарантирането, че няма да има нови селища на Западния бряг, и за преходно управление на ивицата Газа. „Хамас“ не трябва да има никаква роля, а Палестинската автономна власт се нуждае от процес на реформи, докато международната общност, особено арабските страни, трябва да играят роля в гарантирането на временно правителство“, заяви още Мелони.

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни, който участва в среща за Газа, организирана в Париж, заяви, че Италия е готова да играе ключова роля във възстановяването на ивицата Газа и в миротворческа мисия там.

Таяни подчерта, че Италия разполага с компании с опит, които биха могли да помогнат във възстановяването на анклава. Тези компании са натрупали опит в много райони, в които е имало опустошения.

Таяни каза, че Италия ще продължава да приема и палестински деца и се предвижда 350 да дойдат в страната през следващите седмици.

Таяни каза, че Италия е готова и да изпрати военни, ако бъдат създадени международни миротворчески сили с цел обединяването на Палестина.

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето също заяви, че италианските военни са готови да допринесат за мироопазващите усилия в Газа. Той изтъкна, че в международните мисии, в които са участвали досега италианските сили, те са демонстрирали своята способност. „Италия винаги е там и винаги ще бъде там, където трябва да се помага и подкрепя процес за постигане на мир“, заяви Крозето.