Париж събира Европа и арабския свят за следвоенен план за Газа, но без Израел (Обзор)

Примирието с "Хамас" започва в петък следобед, дотогава може да има още боеве

Голяма среща между Европа и Близкия изток подготвя френското правителство, за да се обсъди какви ще са следващите действия в Газа след приключването на войната.

Предвижда се още в понеделник в Париж на една маса да седнат външните министри на Франция, Германия, Италия, Испания и Турция и да разговарят със своите колеги от Египет, Йордания, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. На срещата няма да присъстват представители на Израел.

“Тя ще даде възможност да се работи по

изпълнението на мирния план

на прездента на САЩ Тръмп и да се състави стратегия за дните след края на войната”, се казва в изявление на френското външно министерство.

Новината за извънредната среща разгневи Тел Авив, който реагира остро на факта, че не е поканен.

“Тя е направена зад гърба на Израел. Присъствието на враждебни на нашето правителство държави е особено възмутително”, реагира израелският външен министър Гидеон Саар.

Плановете за срещата в Париж са директна реакция на бързо развиващите се събития в Близкия изток в краткия период от време между сряда и четвъртък.

След като късно в сряда загатна за напредък в преговорите, в ранните часове на четвъртък Доналд Тръмп обяви, че благодарение на неговото посредничество Израел и терористичната групировка “Хамас” са се разбрали да изпълнят първата част на плана му от 20 точки за мир в Газа.

“Това означава, че всички заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първа стъпка към силен мир”, обяви републиканецът.

Съгласно споразумението, след като настъпи примирието, ще има критичен момент от 72 часа, през който “Хамас” и Тел Авив трябва да освободят стотици затворници помежду си. Палестинската групировка очаква да си върне около 1950 души. 250 от тях излежават доживотни присъди, а останалите са военнопленници, заловени в Газа.

От своя страна Израел трябва да си върне всички останали 48 граждани, които са били похитени при атаката срещу музикалния фестивал на 7 октомври 2023 г.

Предполага се, че само 20 от пленените израелци са живи

Въпреки това в еврейската държава съществуват опасения, че “Хамас” няма да може да върне останките на някои от покойните пленници, защото не знае къде са.

В интервю Осма Хадан, който е член на ръководството на палестинската групировка, разкри, че САЩ са успели да убедят Израел да изтегли армията си от гъстонаселените градове Рафа, Газа и Хан Юнес до края на петък. Според него заложниците ще бъдат разменени в понеделник.

Освен това той добави, че

ще се разреши преминаването на камиони с хуманитарна помощ,

като в първия ден от примирието ще влязат 400, а по-късно броят им ще нарасне до 600 на всеки 24 часа.

Агенцията на ООН за палестинските бежанци вече е готова да започне с доставките, като помощта ще е достатъчна за следващите 3 месеца.

В четвъртък следобед се очакваше израелското правителство да гласува официално първата част от плана на Тръмп. Според говорителката на кабинета на Бенямин Нетаняху военните действия ще спрат 24 ч. след този акт.

“След изтичането на този срок армията ще се прегрупира на линия, която ще доведе до военен контрол и

задържане на 53% от Газа

Тогава ще започне 72-часовият прозорец, който дава възможност на “Хамас” да освободи останалите заложници”, обясни говорителката.

От офиса на президента на Израел Исак Херцог обявиха, че в неделя Доналд Тръмп ще пристигне на официално посещение. Малко преди това премиерът Нетаняху публикува в “Екс” илюстрация от изкуствен интелект, в която той дава Нобелова награда за мир на републиканеца и призова отличието да бъде връчено на лидера на САЩ.

Докато зад затворени врата се провеждаха тежки дипломатически машинации, населението на Израел и Газа привества новината за примирие с надежда.

“Чувствам се изтощена и уморена. Загубихме малката ни ивица, пълна с човешки животи и сгради. Доволна съм, че всичко приключи”, казва жителката на Газа Доа Караван.

“Толкова съм щастлива. Танцувам. Аз съм най-щастливият човек на света”, заяви освободената преди година от “Хамас” израелка Авива Сиегел.