Британската прокуратура обвини бивш водещ на Би Би Си в изнасилване и хулиганство

Тим Уестууд Снимка: Екс/Mukhtar

Британската прокуратура повдигна обвинения срещу бившия диджей и водещ в радио Би Би Си Тим Уестууд. Те са за четири случая на изнасилване и девет случая на непристойно поведение. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Обвиненията са свързани с предполагаеми престъпления срещу седем жени, извършени между 1983 г. и 2016 г., заяви британската полиция. Шейсет и осем годишният Уестууд е обвинен и в две сексуални посегателства. Той трябва да се яви пред съда в Уестминстър на 10 ноември.

Ройтерс съобщи, че Уестууд не е бил открит за коментар. Водещият вече отхвърли всички обвинения в сексуално посегателство, отправени срещу него.

Когато първите обвинения срещу Уестууд се появиха през април 2022 г., негов представител разпространи изявление, в което се казва, че той "категорично отхвърля всички обвинения в неправомерни действия".

