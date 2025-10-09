Британската прокуратура обвини бивш водещ на Би Би Си в изнасилване и хулиганство

Британската прокуратура повдигна обвинения срещу бившия диджей и водещ в радио Би Би Си Тим Уестууд. Те са за четири случая на изнасилване и девет случая на непристойно поведение. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Обвиненията са свързани с предполагаеми престъпления срещу седем жени, извършени между 1983 г. и 2016 г., заяви британската полиция. Шейсет и осем годишният Уестууд е обвинен и в две сексуални посегателства. Той трябва да се яви пред съда в Уестминстър на 10 ноември.
Ройтерс съобщи, че Уестууд не е бил открит за коментар. Водещият вече отхвърли всички обвинения в сексуално посегателство, отправени срещу него.
Когато първите обвинения срещу Уестууд се появиха през април 2022 г., негов представител разпространи изявление, в което се казва, че той "категорично отхвърля всички обвинения в неправомерни действия".
Tim Westwood has been charged with four counts of rape, nine counts of indecent assault and— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 9, 2025
two counts of sexual assault.
The charges relate to seven different.
He will appear at Westminster Magistrates’ Court on Monday, 11 November. pic.twitter.com/pKBj9M5Bxx