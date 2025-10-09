Хърватският премиер: Продажба на дял от Адриатическия петролопровод на Унгария е изключена

Продажба на дял от държавната компания оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JANAF) на унгарския енергиен концерн МОЛ е изключена. Това заяви на правителствено заседание хърватският премиер Андрей Пленкович в отговор на медийни публикации.

Тъй като някъде в медиите беше споменато, че МОЛ е заинтересована да придобие дял от собствеността на ЯНАФ, още веднъж подчертаваме, че Адриатическият петролопровод не е за продан. Той ще бъде и ще остане хърватски, каза Пленкович, цитиран от регионалната телевизия Ен1 и БТА.

Пленкович добави, че Хърватия желае добро търговско сътрудничество с МОЛ, добри цени и сигурни доставки на петрол, но по отношение на собствеността „тази тема не е на масата".

Що се отнася до разговорите с МОЛ за снабдяване на нейните рафинерии чрез Адриатическия петролопровод, Пленкович каза, че вчера отново е потвърдена готовността на ЯНАФ да транспортира достатъчни количества петрол, необходими за пълния капацитет и дейността на двете рафинерии на МОЛ в Унгария и Словакия.

Става дума за количество до 15 милиона тона петрол на цена, която може да бъде сравнена с други петролопроводи, и която би зависела и от това колко петрол е готова да поръча МОЛ, който да бъде доставян до тези рафинерии по Адриатическия петролопровод, отбелязва Ен1.

Брюксел се опитва да убеди Унгария и Словакия да се откажат от руските енергийни доставки. Будапеща продължава да получава по-голямата част от петрола си от Русия чрез южното разклонение на петролопровода „Дружба", а природния газ – чрез газопровода „Турски поток" и неговото продължение през България и Сърбия, отбелязва ТАСС. Адриатическият петролопровод свързва пристанищния терминал Омишал на хърватския остров Крък в Адриатическо море с Унгария, Босна и Херцеговина, Словения и Сърбия.

Унгарският премиер Виктор Орбан се срещна с Пленкович в кулоарите на срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген, където беше постигнато споразумение за среща между представители на ЯНАФ и МОЛ.