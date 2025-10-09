Макрон: Следващите часове ще са решаващи за мира в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите часове ще са решаващи за укрепването на мира в ивицата Газа и че конференцията в Париж, посветена на палестинския анклав, има за цел да допълни американската мирна инициатива. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция е домакин на среща на външни министри на западни и арабски страни, на която ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с бъдещето на Газа.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници в замяна на палестински затворници, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.