ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бургаската прокуратура проверява строителството в ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21468161 www.24chasa.bg

Макрон: Следващите часове ще са решаващи за мира в Газа

1468
Еманюел Макрон Снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че следващите часове ще са решаващи за укрепването на мира в ивицата Газа и че конференцията в Париж, посветена на палестинския анклав, има за цел да допълни американската мирна инициатива. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция е домакин на среща на външни министри на западни и арабски страни, на която ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с бъдещето на Газа.

Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от "Хамас" израелски заложници в замяна на палестински затворници, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Еманюел Макрон Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)