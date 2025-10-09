Тръмп мобилизира 500 войници от Националната гвардия на САЩ в Чикаго заради мигрантите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

500 военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани днес в района на американския град Чикаго, щата Илинойс, в рамките на мащабната операция на президента Доналд Тръмп във връзка с имигрантите. Това съобщиха световните агенции.

Мисията предизвика недоволството на местните власти, които внесоха съдебен иска за блокиране на разполагането на частите, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Мобилизирани са коло 200 гвардейци от щата Тексас и 300 от Илинойс, обяви американската армия.

В изявлението се казва,че "военнослужещите осигуряват защита на имиграционните и митническите служби".

Разполагането на гвардейците от страна на администрацията на републиканеца Доналд Тръмп е оспорвано по съдебен път от представители на Демократическата партия в Илинойс.

По случая за днесе насрочено изслушване пред окръжен съдия Ейприл Пери, информира Асошиейтед прес. В понеделник беше внесено искане да бъде блокирано разполагането на служители на Националната гвардия в Чикаго и в щата Илинойс като цяло.