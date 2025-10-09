Израелският външен министър: Освобождаването на заложниците ще сложи край на войната

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"На прага сме на незабавно спиране на огъня, след като бъде одобрено решението на правителството и след като "Хамас" поеме ангажимент да освободи всички заложници в рамките на 72 часа. Мисля, че това може и трябва да сложи край на тази война", каза Саар в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз".

Израел и "Хамас" подписаха днес споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.