Тръмп постави ултиматум за освобождаването на заложниците - 13 или 14 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени на 13 или 14 октомври. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп добави, че се надява да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение между Израел и "Хамас" в Египет.

Президентът на САЩ откри заседание на кабинета си в Белия дом, на което се обсъжда постигнато снощи споразумение, по силата на което заложниците в Газа трябва да бъдат освободени.

Това е залегнало в договорения първи етап от споразумението за прекратяване на огъня според мирния план.

Американският президент смята, че това ще доведе до "траен мир".