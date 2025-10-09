ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бургаската прокуратура проверява строителството в ...

Русия: Украйна взриви тръбопровод за амоняк в Донецка област

Тръбопровод Снимка: pixabay

Министерство на отбраната на Руската федерация заяви, че Въоръжените сили на Украйна са взривили тръбопровод за амоняк близо до селището Русин Яр в Донецка област. 

„За да забавят напредъка на подразделенията на Въоръжените сили на Русия... Въоръжените сили на Украйна минираха разклонение на тръбопровода за амоняк Толиати-Одеса" се казва в изявлението, публикувано в „Телеграм". Министерството добави, че в резултат на това „от повредената част (от тръбопровода) са били изпуснати остатъчни амонячни продукти", но няма жертви сред руските сили. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Към момента Украйна не е коментирала тази информация, посочва агенция Ройтерс и прави уговорката, че не може да я потвърди чрез независими източници.

