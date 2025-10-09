Арестуваха албанец в Сърбия, внесъл символи на Армията за освобождение на Косово на мач

Сръбската полиция арестува албански гражданин по подозрение в опит за контрабандно внасяне на символи на паравоенната Армия за освобождение на Косово (АОК) за предстоящия футболен мач между Сърбия и Албания, който ще се проведе в югоизточния сръбски град Лесковац на 11 октомври. За това съобщиха местните медии.

В изявление сръбското Министерство на вътрешните работи посочи, че роденият през 1972 г . мъж с инициали Д.П. е арестуван на граничния пункт Мердаре, между Косово и Сърбия, и е заподозрян в извършване на престъплението "подбуждане към национална, расова и религиозна омраза и нетърпимост".

При влизане в Сърбия полицията открила в микробус пет чанти с тениски, пуловери, знамена и шапки с надписи "АОК" и изображение на черен двуглав орел, което беше част от знамето на паравоенната формация.

„Според подозренията, гореспоменатите предмети и дрехи е планирано да бъдат използвани и изложени на предстоящия мач в Лесковац между футболните отбори на Сърбия и Албания. На заподозрения е наложена мярка за задържане до 48 часа", съобщиха от сръбското Министерство на вътрешните работи.

Армията за освобождение на Косово (АОК) е политико-военна организация, която се бори за отцепването на бившата сръбска област Косово от територията на бивша Югославия в периода от 1990 до 1999 г.

Специализираният съд за военни престъпления в Хага разследва военни престъпления, за които се подозира, че са извършени от членове на АОК в периода от януари 1998 г. до декември 2000 г. в Южна Сърбия.

Футболните отбори на Сърбия и Албания ще играят в югоизточния сръбски град Лесковац на 11 октомври като част от квалификациите за Световното първенство.

Футболният съюз на Сърбия (ФСС) обяви в началото на октомври, че от съображения за сигурност билетите за мача няма да се продават, а ще бъдат разпространени към регионални асоциации, клубове, ученици от футболни училища, придружавани от родител, професионални футболни организации, официални спонсори и гости на ФСС.

Това решение беше обяснено „предимно с лошия опит" от 2014 г., когато мачът между тези два национални отбора в Белград беше прекъснат, след като над стадион „Партизан" се появи дрон, носещ знамето на т. нар. Велика Албания, припомня сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

По време на мача преди 11 години избухва сблъсък между играчите от двата отбора и навлизане на част от фенове на терена, които нападат гостуващите играчи, след което албанските футболисти напускат и отказват да продължат мача, предаде радио "Свободна Европа".