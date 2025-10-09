Индийският премиер: С Тръмп постигнахме добър напредък в търговските преговори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп и двамата са "обсъдили добрия напредък, постигнат в търговските преговори". Това съобщи Ройтерс.

Служители на Министерството на търговията и промишлеността на Република Индия заявиха след последните срещи на негови представители във Вашингтон, че скоро се очаква нов кръг от преговори.

Тръмп наложи 50% мито върху повечето стоки от Индия, което е едно от най-високите за който и да било търговски партньор на САЩ.

Мярката засяга индийския износ за САЩ за около 50 млрд. долара, главно трудоемки сектори като текстила, скъпоценните камъни и бижута, както и скаридите.