ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос стартира с изключителен първи опит на 173 к...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21468548 www.24chasa.bg

4 пътници на самолет за Лондон се натровиха с дим, той кацна по спешност в Букурещ

2104
Самолет Снимка: pixabay

Самолет на авиокомпанията "Бритиш Еъруейз" от Истанбул за Лондон кацна на международното летище "Хенри Коанда" в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим. Това съобщава телевизия Диджи 24.

"Самолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище "Хенри Коанда", тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим", съобщи Националната компания на летищата - Букурещ, цитирана от БТА.

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници.

До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.

Самолет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)