4 пътници на самолет за Лондон се натровиха с дим, той кацна по спешност в Букурещ

Самолет на авиокомпанията "Бритиш Еъруейз" от Истанбул за Лондон кацна на международното летище "Хенри Коанда" в Букурещ, след като четирима пътници получиха интоксикация от вдишване на дим. Това съобщава телевизия Диджи 24.

"Самолет на авиокомпанията Бритиш Еъруейз, извършващ полет по маршрут Истанбул-Лондон, поиска днес в 17:50 часа спешно кацане на летище "Хенри Коанда", тъй като четирима пътници са се оплакали от медицински проблеми. По първоначални информации изглежда, че съответните пътници са получили интоксикация с дим", съобщи Националната компания на летищата - Букурещ, цитирана от БТА.

Цитираният източник посочва, че самолетът е кацнал безопасно в 18:14 часа, а на борда се е качил медицински екип и екип на румънската служба за спешна помощ SMURD.

В самолета тип Airbus A320 са пътували 142 пътници.

До момента властите не са уточнили откъде е дошъл димът и какво точно се е случило, отбелязва телевизията.