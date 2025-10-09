Президентът на Полша към ЕС: Няма да приемем преместване на нелегални мигранти в страната

Полският президент Карол Навроцки е писал до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предупреждавайки, че няма да се съгласи с никакви мерки на ЕС, които биха позволили преместването на нелегални мигранти в Полша. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Писмото, датирано от 7 октомври, е публикувано от Павел Шефернакер, ръководителя на канцеларията на президента.

„Повече от четири години източната граница на Полша е изправена пред миграционен натиск, контролиран от московския режим, който експлоатира държавата Беларус и специалните служби", пише Навроцки, аргументирайки позицията си с високите разходи на страната за обезпечаване на сигурността по източната граница и финансовата ѝ подкрепа за украинските бежанци.

„Полша няма да се съгласи с никакви действия от страна на европейските институции, насочени към преместване на нелегални мигранти в Полша", категоричен е държавният глава, цитиран от БТА.

Той също така повтори по-ранните си критики и критиките на други висши полски служители към така наречения Пакт за миграция на ЕС, пишейки, че Варшава се противопоставя на неговото прилагане. Главният съветник на президента по външната политика Марчин Пшидач заяви пред репортери, преди да се качи на полет за Естония с Навроцки, че причината писмото да бъде изпратено осем дни след написването му е, че всяка година преди 15 октомври Европейската комисия представя своите планове за действия срещу мигрантите. Той добави, че Навроцки иска да стане ясно, че Полша няма да се съобразява с решения, които подкопават вътрешната ѝ сигурност. Пшидач повтори отхвърлянето на Навроцки на прилагането на Пакта за миграция.

„И, доколкото разбирам, ние сме последователни, поне по отношение на... декларации от страна на правителството, защото правителството теоретично е променило позицията си и сега заявява, че не иска да прилага Пакта за миграция", каза Пшидач. Министърът на вътрешните работи на Полша Марчин Кервински заяви, че разглежда писмото на Навроцки като остра критика към бившата управляваща партия в Полша „Право и справедливост", която според него не е способна да защити границите на страната.

„Тълкувам това писмо като подкрепа за действията, предприети от правителството на премиера Доналд Туск и от самия Доналд Туск през последните няколко месеца", каза Кервински, визирайки дългогодишната опозиция на Варшава срещу преместването на мигранти в Полша от други държави от ЕС.

Официално известна като „Пакт за миграция и убежище", инициативата включва пакет от 10 законодателни акта, които очертават мерки за засилване на граничната сигурност и ограничаване на потока от нелегални мигранти. Нейната Рамка за солидарност обаче се превърна в спорен въпрос, тъй като се стреми да наложи равна отговорност на държавите членки за осигуряването на убежища и управлението на миграцията.