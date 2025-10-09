"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбия е предоставила финансова хуманитарна помощ на стойност 472 милиона рубли (5,8 милиона долара) на руската Курска област, засегната от войната.

Това съобщиха от руското външно министерство, цитирани от „Киев Индипендънт".

Украйна започна офанзива в Курска област през август 2024 г., като изненада Москва и завзе 1300 кв. км. през първите няколко месеца, припомня БГНЕС.

Операцията бе насочена към отклоняване на руските войски от фронта в източна Украйна и към възпрепятстване на предполагаемите планове на Русия за нахлуване в област Суми – североизточен регион, граничещ с Курска област. Подкрепена от 12 000 севернокорейски войници, Русия контраатакува тази пролет, възстановявайки по-голямата част от изгубената територия и напредвайки в граничните райони на област Суми.

Според украинския главнокомандващ Александър Сирски, Русия е загубила 80 000 войници убити и ранени по време на операцията в Курск към юли 2025 г.

Русия продължава да използва Курска област и за редовни атаки с дронове срещу украински градове.

Сръбските средства са преведени в Курския фонд за развитие на 8 октомври, посочва външното министерство на Русия.

Белград все още не е коментирал изявлението.

Новината идва на фона на продължаващи спорове около ролята на Сърбия във войната.

През май руското разузнаване обвини Сърбия, че доставя оръжие на Украйна – твърдение, което балканската държава отрече.

Разследване на „Файненшъл таймс" от 2024 г. установи, че сръбски боеприпаси са достигнали Украйна чрез трети страни посредници и до двете страни в конфликта.

Докато Белград поддържа хуманитарна помощ за Киев и е обещал подкрепа за възстановяването след войната, страната отказва да наложи санкции на Москва, въпреки че е формален кандидат за членство в ЕС от 2012 г