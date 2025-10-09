Макрон: Колонизацията в Западния бряг е заплаха за съществуването на Палестина

Ускоряването на колонизацията в Западния бряг представлява заплаха за съществуването на Палестина, заяви френския президент Еманюел Макрон след като Израел и палестинското ислямистко движени "Хамас" приеха плана за примирие в Газа и за освобождаване на заложниците. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Колонизацията е не само недопустима и противоречи на международното право, но подхранва напреженията, насилието, нестабилността и всъщност противоречи на американския план и на нашата колективна амбиция за мир в региона", заяви френският държавен глава при откриването на конференция за Газа на европейските и арабските министри на външните работи в Париж.

"Тя застрашава подписаните преди Авраамови споразумения и няма нищо общо с атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.", допълни той, имайки предвид безпрецедентните атаки на палестинското движение в Израел. "Да не се създава още една зона на конфликт освен тази, която в момента се опитваме да омиротворим", призова Макрон.

Авраамовите споразумения през 2020 г., подкрепяни от Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом, доведоха до нормализирането на отношенията между Израел и три арабски държави - ОАЕ, Бахрейн и Мароко.

"Обединяването на Газа и Западния бряг от Палестинската автономна власт не бива да остава неясна перспектива, трябва да има преход с ясно дефиниран краен срок за постигането на тази цел", подчерта Еманюел Макрон.

Френският президент настоя също върху необходимостта от "разоръжаване" на "Хамас" и от колективно "оказване на натиск", за да се постигне тази цел.

"Отговорността на "Хамас" в тази катастрофа е огромна след атаките на 7 октомври и това "подпечатва" изключването на групировката от всякакво бъдещо управление", подчерта той.

Еманюел Макрон изтъкна и "необходимостта от палестинско участие в бъдещото политическо управление на Газа, което представлява основата на политическия хоризонт, зададен от президента Тръмп - самоопределение и създаване на нова палестинска държава".

Снощи "Хамас" и Израел приеха първата фаза от плана на Тръмп за ивицата Газа, която предвижда размяната на затворници и заложници, както и по-добър достъп на хуманитарна помощ в територията, опустошена от двегодишната война, припомня АФП.