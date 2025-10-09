Тръмп: Ако ме помолят, ще говоря пред израелския парламент

Американският президент Доналд Тръмп е съгласен да говори пред израелския Кнесет (така се нарича местния парламент) и ще го направи, ако бъде помолен от официални лица там. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Те ме помолиха да се обърна към Кнесета и... аз се съгласих, ако те искат това", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом по време на заседание на кабинета.

Президентът на САЩ каза също така, че няма мнение относно възможността за решение с две държави след прекратяването на огъня и подписването на споразумението за заложниците между Израел и "Хамас" и ще се съобрази с окончателно договореното, каквото и да бъде то.

"Нямам мнение. Ще се съглася с това, което те са договорили", заяви Тръмп. По въпроса какво могат да очакват палестинците, той добави: "Ще създадем нещо, където хората да могат да живеят... Ще създадем по-добри условия за населението".

Тръмп каза още, че неговата администрация ще работи с Иран и би искал да види как те успяват да възстановят страната си. Той отбеляза, че Техеран е потвърдил, че подкрепя примирието между Израел и "Хамас" и споразумението за заложниците.